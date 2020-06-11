Путин учредил медаль за вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об учреждении памятной медали "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе". Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"В связи с высокой общественной значимостью Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", организованной в Российской Федерации в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году: учредить памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", - говорится в распоряжении.

Согласно документу, управлению делами президента в 2020 году будет выделено 29,9 млн рублей на изготовление памятных медалей. Награды будут вручаться от имени президента РФ, а порядок вручения определит Росмолодежь.

Акция "Мы вместе" стартовала 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Согласно данным на сайте акции, ряды волонтеров пополнили свыше 117 тыс. человек.