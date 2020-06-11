Торговые центры откроются в Подмосковье с 25 июня

"Андрей Воробьев подписал постановление, ослабляющее действие ограничений в Московской области. С 25 июня возобновляется торговля и сфера услуг без ограничений по площади и без требования отдельного входа (открытие ТРЦ), за исключением разрешения в зданиях ТРЦ фудкортов, развлекательных мероприятий, кинотеатров", - сообщается в официальном Telegram-канале губернатора Подмосковья.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры. Соответствующее постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева опубликовано на портале регионального правительства в четверг.

С 15 июня возобновят работу автошколы и фотоателье. "С 15 июня возобновится предоставление всех персональных услуг (фотоателье, груминг-услуги и т.п.), а также возобновится работа автошкол", - говорится в сообщении. Кроме того, заработают соцкарты для поездок на транспорте. "С 15 июня ограничения по самоизоляции сохраняется, но социальные карты жителя Московской области будут действовать", - говорится в тексте постановления.

В регионе также возобновится организаций и ИП, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, деятельность в области аренды и лизинга, права и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка.

В театрах и цирках области репетиции разрешат также с 15 июня, но они должны проходить очно и без зрителей.