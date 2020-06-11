Тверские власти намерены открыть все спортивные и культурные объекты региона к 1 июля

ТАСС, 11 июня. Все спортивные, социальные и культурные объекты Тверской области намерены открыть к 1 июля. Об этом в четверг в эфире телеканала "Россия 24" сообщил губернатор Игорь Руденя.

"Мы планируем буквально через несколько недель приступить к финальному этапу открытия экономики. <…> У нас по состоянию на сегодняшний день работает 92% экономики нашего региона. В этой связи оставшиеся 8%, в том числе спортивные, социальные объекты, музеи, мы планируем открыть где-то ближе к 1 июля", - сказал глава региона.

В Тверской области, по данным на 11 июня, выявлено 2 397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 573 человека выздоровели, 49 умерли.