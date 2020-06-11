Очаг коронавируса выявили в доме-интернате для престарелых в Смоленской области

ТАСС, 11 июня. Заражение коронавирусной инфекцией выявлено у 13 из 260 проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов, расположенном в деревне Никольское Рославльского района Смоленской области. Зараженные госпитализированы, учреждение закрыто на карантин, сообщила в четверг на совещании у губернатора Алексея Островского директор департамента по социальному развитию региона Елена Романова.

"На сегодняшний день в данном учреждении проживает 260 человек, из них 13 госпитализированы. <...> Учреждение закрыли на карантин, из 260 проживающих на наличие COVID-19 были протестированы 96 человек", - приводит пресс-служба администрации региона слова Романовой.

По ее словам, в соответствии с указом губернатора о введении режима повышенной готовности и предписаниями Роспотребнадзора сотрудники интерната переведены на посменную работу.

Режим ограничений был введен в Смоленской области с 18 марта, он действует до 15 июня. В регионе запрещено проведение культурных, спортивных, зрелищных мероприятий, закрыты кинотеатры. Жители должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, использовать средства индивидуальной защиты. По данным на 11 июня в Смоленской области заражение коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждено у 3 539 человек, 1 362 человека с начала пандемии выздоровели, 44 умерли.