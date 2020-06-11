Проценко проконсультировал больных с коронавирусом в Дагестане и скорректировал их лечение

"Сегодня Денис Проценко в сопровождении главного врача РКБ Газиява Мусаева осмотрел отделения больницы, в том числе реанимационные, где проходят лечение больные COVID-19. Денис Проценко проконсультировал наиболее тяжелых пациентов, скорректировал проводимое лечение. Также главврачом "Коммунарки" были даны рекомендации по перепрофилированию крупных многопрофильных учреждений Дагестана под инфекционные госпитали при возникновении в дальнейшем второй волны эпидемии, что не исключают некоторые исследователи во всем мире", - сказал собеседник агентства.

МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/. Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко посетил в Махачкале Республиканскую клиническую больницу Дагестана, где проконсультировал наиболее "тяжелых" пациентов с коронавирусом и скорректировал проводимое лечение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе медучреждения.

Он отметил, что, по словам специалистов РКБ, "такой обмен знаниями с врачами, которые имеют огромный опыт в лечении пациентов с COVID-19, пойдет только на пользу и самим региональным медикам, и, безусловно, пациентам".

"Сегодня в отделении пульмонологии и еще в девяти перепрофилированных отделениях РКБ на лечении 156 пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом. Их состояние оценивается как удовлетворительное, большинство из них готовятся к выписке. Оставшиеся больные завершат лечение в течение 10 дней. Учитывая значительное улучшение эпидситуации в регионе, прием пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусной инфекцией в РКБ прекращен. Идет переход перепрофилированных отделений на обычный режим работы, то есть с возобновление плановых госпитализаций по профилю", - заключил собеседник агентства.

Бригада московских медиков под руководством Проценко прибыла в Дагестан в среду для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. По словам Проценко, он и его коллеги привезли в республику очередную партию лекарственных препаратов для лечения пациентов в наиболее тяжелом состоянии.

По последним данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане зарегистрировано 6 272 подтвержденных случая заражения коронавирусом (плюс 97 за сутки). С начала пандемии в регионе 4 662 человека выздоровели, 309 пациентов умерли. С 31 марта в Дагестане действует режим самоизоляции до улучшения эпидемической обстановки, в большинстве районов региона введен масочный режим.