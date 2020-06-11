Аттестат получат выпускники 11-х классов с отметками не ниже "удовлетворительно"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Аттестат об окончании школы получат выпускники 11-х классов, имеющие итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем предметам и "зачет" за итоговое сочинение по русскому языку. Соответствующий приказ Министерства просвещения РФ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение)", - говорится в документе.

Согласно приложению к приказу Минпросвещения, аттестат об основном общем образовании получат выпускники 9-х классов, имеющие итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем предметам и "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее выдачу школьных аттестатов в 2020 году без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) и возможность сдать такой экзамен для тех, кто намерен поступить в вуз.

О том, что аттестаты школьникам будут выданы в этом году без экзаменов, а сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые намерены поступать в вузы, президент РФ Владимир Путин объявил 21 мая на совещании по ситуации в сфере образования. Он тогда подчеркнул, что такое решение является исключением, которое носит временный характер.

8 июня Мишустин сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников российских школ, которые намерены поступать в вузы. По его словам, 29-30 июня состоятся пробные экзамены без участия школьников для проверки технической отлаженности системы, основной экзаменационный период пройдет же с 3 по 23 июля, а даты 24-25 июля резервируются для тех, у кого в один день совпадут два экзамена. Кроме того, школьники, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, смогут сдать экзамены в августе.