В регионах Северного Кавказа ожидаются сильные дожди, град и шквалистый ветер

ТАСС, 11 июня. МЧС распространило экстренное предупреждение о надвигающихся на регионы Северного Кавказа сильных дождях, граде и шквалистом ветре. Непогода ожидается в Ингушетии, Чечне и Карачаево-Черкессии.

"В период 18:30-20:30 часов и до конца суток 11 июня, а также ночью и утром 12 июня местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, на реках подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема", - говорится в сообщении республиканского главка МЧС.

Аналогичное предупреждение действует для Чеченской Республики и Карачаево-Черкесии. Сообщается, что 10-12 июня местами по республикам ожидаются сильные дожди с грозой, градом и усилением ветра до 25 м/с. По данным чеченского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, до конца суток 11 июня, а также 12 июня на территории республики возможны повреждения линий электропередач и отключение электроэнергии.

4 июня на регионы Северного Кавказа обрушился шторм, в результате один человек погиб и больше 20 пострадали, в республиках были повреждены жилые дома, медицинские и образовательные учреждения.