Посетители музейного комплекса "Дорога памяти" смогут увидеть костюм и фуражку Гитлера

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Посетители музейного комплекса "Дорога памяти", посвященного 1 418 дням Великой Отечественной войны и расположенного на территории подмосковного парка "Патриот", среди прочих экспонатов смогут увидеть костюм Гитлера, фотографии родственников Мао Дзедуна и летчиков полка "Нормандия-Неман". Об этом в четверг в эфире программы "Между тем" на телеканале "Звезда" сообщил заместитель министра обороны России Тимур Иванов.

"Там есть уникальные вещи вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор. Там есть фуражка Гитлера, там есть уникальные экспонаты, которые раньше никогда не выставлялись на общее обозрение. Теперь есть возможность то, что до этого находилось в запасниках и не хватало экспозиционных площадей, мы [поместили] все туда", - сказал Иванов.

Он напомнил, что любой желающий имел возможность загрузить в электронный банк данных участников войны данные о своих родственниках.

"Не только [граждане] России [могли поучаствовать в создании базы данных'], на самом деле и все наши союзники и страны - это страны СНГ, это и Франция - "Нормандия-Неман", - и англичане. У нас даже оказалось девять вьетнамцев, которые воевали при обороне Москвы, - довольно уникальные вещи. У нас даже есть фотография родственников Мао Цзэдуна и родственники президентов союзных республик", - отметил Иванов.

Министерство обороны начало реализацию проекта "Дорога памяти", чтобы увековечить память всех советских солдат. Он реализован в виде мультимедийного музейного комплекса на территории главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот". Музей представляет собой галереи с тематическими залами. Является филиалом Центрального музея Вооруженных сил России, комплекс планировалось открыть в мае вместе с главным храмом ВС РФ, однако из-за пандемии коронавируса открытие было перенесено.