Вечный огонь потух на мемориале в центре Курска

ТАСС, 11 июня. Пламя Вечного огня потухло на мемориале в центре Курска, для ликвидации аварии на место выехала аварийная бригада. Об этом ТАСС в четверг сообщила советник гендиректора по связям с общественностью компании "Газпром межрегионгаз Курск" Елена Беленцова.

Ранее в социальных сетях курских пабликов появилось видео потухшей горелки Вечного огня, при этом горожане обратили на сильный запах газа, распространяющийся вокруг мемориала.

"Это произошло на центральном мемориале в городе Курске. Аварийная заявка оформляется, сейчас туда выезжает бригада", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что уже сегодня проблема будет устранена.

Мемориальный комплекс Памяти павших в годы Великой Отечественной войны" был сооружен на месте бывших офицерских и солдатских захоронений. Здесь захоронены воины, погибшие в боях или скончавшиеся от ран в курских военных госпиталях. В 1983 году на мемориале был зажжен Вечный огонь. Его пламя было привезено в Курск на двух бронетранспортерах: из города Орла и Белгорода. Пламя слилось воедино, символизируя собой единство трех городов, участвовавших в Курской битве.