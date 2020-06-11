Региональный режим ЧС ввели в Мурманской области из-за аварии на ж/д мосту

МУРМАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области ввели режим ЧС регионального характера в связи с нарушением движения грузов по железной дороге, которое было вызвано разрушением моста через реку Колу. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"С 18:00 мск 11 июня на территории Мурманской области введен режим ЧС регионального характера. Режим введен с целью защиты экономических интересов предприятий, которые пострадали в результате обрушения железнодорожного моста на перегоне Выходной - Кола", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, такое решение было принято в связи с нарушением графика завоза грузов. Планируется, что режим ЧС будет действовать до завершения работ по прокладке резервной ветки до станции Мурманск.

1 июня в Кольском районе под Мурманском при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост, одна из опор которого была смещена и деформирована из-за паводка. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано.

Компания РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел, пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. К восстановлению железнодорожного сообщения по поручению президента России Владимира Путина подключили железнодорожные войска Министерства обороны России. Движение поездов до Мурманска планируется восстановить к 23 июня, аварийный мост, который был введен в эксплуатацию в 1930 году, а реконструирован в 2014-м, планируют отстроить к октябрю.