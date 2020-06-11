Более 128 тыс. случаев заражения коронавирусом выявлено в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 128 тыс., превысив 7,27 млн. При этом количество летальных исходов увеличилось более чем на 5,3 тыс. и превысило 413 тыс. Соответствующие данные опубликовала в четверг ВОЗ.

По состоянию на 11:00 мск 11 июня в мире было зарегистрировано 7 273 958 инфицированных и 413 372 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 128 419, число умерших увеличилось на 5 347. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было выявлен 105 621 новый случай заражения и 3 629 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 3 485 245. За сутки этот показатель возрос на 70 071. Количество умерших там увеличилось на 3 681 и достигло 189 544. В Европе насчитывается 2 339 145 заразившихся и 186 326 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 17 998, количество умерших увеличилось на 789.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 696 841, зафиксирован 15 581 летальный исход. За сутки число заразившихся увеличилось на 19 503, умерли 335 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 968 331 человек. Далее следуют Бразилия (739 503), Россия (502 436), Великобритания (290 147), Индия (286 579), Испания (242 280), Италия (235 763), Перу (203 736), Германия (185 416) и Иран (177 938).