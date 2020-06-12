В вахтовом городке дорожных строителей в Карелии выявили 51 случай заражения коронавирусом

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июня. /ТАСС/. Второй очаг новой коронавирусной инфекции среди вахтовиков на территории Карелии выявлен у сотрудников компании АО "Высококачественные автомобильные дороги" (ВАД). Вблизи поселка Пуйккола Сортавальского района выявлен 51 случай заражения коронавирусом, сообщил на своей странице "ВКонтакте" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В июне первый очаг среди вахтовиков в Карелии был выявлен на стройплощадке Белопорожских ГЭС в Кемском районе. На объекте выявили более 70 случаев, по информации властей региона, очаг заражения локализован.

"Как только что стало известно, у "вадовцев" в городке в деревне Пуйккола выявлен 51 положительный результат теста на ковид. Все заболевшие из этого очага будут госпитализированы", - говорится в сообщении.

В четверг в вахтовом городке вблизи деревни Пуйккола положительные результаты на коронавирус получили двое рабочих, еще двое человек после пребывания в городке в Сортавальском районе уехали в Петрозаводск, где подтвердилось заражение инфекцией, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Все заболевшие были изолированы, в городке провели дезинфекцию. На место вспышки выехала бригада медиков в составе лаборантов, биологов, фельдшера и завполиклиникой Сортавальской центральной районной больницы (ЦРБ).

"Всю ночь Сортавальская ЦРБ будет заниматься сортировкой. Всем пациентам будет сделано КТ-исследование. В зависимости от наличия симптомов и тяжести состояния они будут госпитализированы в Госпиталь для ветеранов войн, Республиканскую больницу, Сортавальскую ЦРБ", - добавил Охлопков.

По данным регионального штаба по борьбе с коронавирсом, в Карелии за время пандемии выявили 702 случая заражения коронавирусом, 272 человека выздоровели, пятеро умерли.