Чукотка начала постепенное снятие ограничений, связанных с коронавирусом

ТАСС, 12 июня. Поэтапное снятие ограничительных мер, введенных в начале апреля из-за угрозы распространения коронавируса, началось в пятницу на Чукотке, сообщили ТАСС в правительстве округа.

"Губернатор Чукотки Роман Копин подписал постановление, согласно которому с 12 июня в округе разрешается работа предприятий общественного питания не только на вынос или в режиме доставки, но и в режиме обслуживания вне помещения. Возобновляется работа фитнес- и тренажерных залов, а также стоматологических кабинетов, отелей и гостиниц", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что при этом режим самоизоляции в округе продлевается до 22 июня. Отдельный режим ограничений остается в городах Певек и Билибино, поселке Угольные Копи, селах Кепервеем и Лаврентия, где ситуация с распространением коронавируса более серьезная - там до 22 июня сохраняется запрет на работу предприятий общепита, кроме работы на вынос и на доставку. Деятельность фитнес- и тренажерных залов также запрещена.

Со 2 апреля на Чукотке введен режим полной самоизоляции. В настоящий момент в округе 114 случаев заражения коронавирусом, 71 человек выздоровел, один пациент умер.