Празднование Дня России на Дальнем Востоке началось с поднятия флагов страны на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, начались на Дальнем Востоке. Первыми в стране к ним присоединились жители Камчатки - во всех районах края торжественно подняли российские триколоры, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Во всех муниципалитетах края состоялся торжественный подъем российского триколора. В течение дня для жителей полуострова будут проведены онлайн-викторины на знание истории России, конкурсы детских рисунков, радиоконцерты, тематические беседы, фотоконкурсы в соцсетях, мастер-классы и другие интерактивные мероприятия", - сказали ТАСС в правительстве Камчатского края.

В течение дня жители дальневосточных регионов примут участие во всероссийской акции "Флаги России" - они разместят в окнах и на балконах своих квартир российские триколоры. Начался на Дальнем Востоке и флешмоб "Окна России" - жители регионов повесят на окнах рисунки и поздравления с праздником. Общим для округа станет и исполнение национального гимна: в праздничный день его споют как местные жители, вышедшие для этого на балконы своих квартир или подошедшие к открытым окнам, так и артисты - они проведут концерты на площадях, во дворах и парках Владивостока, Благовещенска, Южно-Сахалинска и других дальневосточных городов.

Многие мероприятия в этот день будут связаны с государственным флагом. Парашютисты в Магадане совершат прыжок с фальшфейерами, которые образуют в небе российский триколор. Жители Сахалина примут участие в восхождении на хребет Жданко, где установят флаг страны, а на Курильских островах бело-сине-красные полотна появятся на вершинах вулканов. Фасады домов в Благовещенске в День России подсветят цветами российского флага. Бело-сине-красной станет пограничная вышка на набережной Амура, а в Якутске иллюминация телебашни засияет цветами российского триколора. Флаги будут вывешивать на окнах и балконах, раздавать на улицах.

Из-за пандемии коронавируса часть мероприятий пройдет виртуально. Так, футболисты клуба "Сахалин" сфотографируются с флагом России и разместят эти фотографии в интернете. А жители Хабаровского края смогут поучаствовать в акции "Уголок России": для этого им нужно будет опубликовать в социальных сетях фотографии и описания любимых мест своего региона.

Художники во Владивостоке решили к Дню России украсить одну из подпорных стен в центре граффити, посвященным писателю, этнографу и исследователю Владимиру Арсеньеву. Задумка авторов в том, чтобы изобразить знаменитого путешественника погруженным в воспоминания о тайге: Взгляд его будет устремлен вдаль, где он вместе со своим проводником, нанайским охотником Дерсу Узала сидит возле костра. Во Владивостоке в полдень (05:00 мск) от музея подводной лодки С-56 начнется праздничный автопробег, участники которого проедут по улицам города.