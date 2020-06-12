Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов до 19 июня

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ обновила график вывозных авиарейсов до 19 июня. Он опубликован в созданном министерством Telegram-канале для вывоза пассажиров из-за рубежа.

По данным Минкомсвязи, 12 июня состоится рейс из Парижа в Москву. На субботу, 13 июня, запланированы рейсы Гоа - Москва - Ростов-на-Дону, Бангкок - Москва - Ростов-на-Дону, а также рейсы из Лондона и Оша в Москву.

График на 14 июня включает в себя вывозные рейсы Денпасар - Москва - Санкт-Петербург, Денпасар - Москва - Ростов-на-Дону, Хошимин - Москва - Санкт-Петербург, Хошимин - Москва - Ростов-на-Дону, Бишкек - Москва, а на следующий день, 15 июня, длинные рейсы с несколькими промежуточными пересадками Ереван - Москва - Казань, Ереван - Москва - Махачкала, Анталья - Москва - Казань, Анталья - Москва - Махачкала.

16 июня планируется вывозной рейс из Дели в Москву, 17 июня - из Бишкека в Казань, а 19 июня - из Бишкека в Якутск.