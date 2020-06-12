Бригада из 20 врачей по просьбе Яровой прибыла на Камчатку для борьбы с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июня. /ТАСС/. Специалисты из Москвы прилетели на Камчатку для помощи медикам полуострова в борьбе с коронавирусом после просьбы вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

Ранее на этой неделе Яровая направила в Координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в Минздрав и Роспотребнадзор письмо с просьбой направить врачей в Камчатский край, который в настоящий момент лидирует в Дальневосточном федеральном округе по количеству зараженных на 100 тыс. человек населения, для помощи региону в условиях пандемии.

"Среди прибывших медиков - восемь врачей анестезилогов-реаниматологов, три инфекциониста, кардиолог, эпидемиолог, пульмонолог, рентгенолог КТ и пять медсестер-анестезистов. Возглавляет "медицинский десант" заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы", - уточнил собеседник агентства.

На Камчатке зарегистрировано более 1,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 456 человек выздоровели, 30 пациентов умерли.

В конце мая стало известно о массовом заражении сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском коронавирусной инфекцией. Власти региона подтвердили, что 110 сотрудников были инфицированы. Врио губернатора края Владимир Солодов отстранил от должности главного врача станции за нарушение правил санитарной безопасности и дисциплины. По данным краевого Минздрава, 12% всех заразившихся коронавирусом на Камчатке - работники медучреждений.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев также поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников, чтобы покрыть потребность региона в кадрах для борьбы с коронавирусом.