Вывозной рейс с россиянами вылетел из Касабланки в Москву

РАБАТ, 12 июня. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Вывозной рейс RL9502 авиакомпании Royal Flight с российскими гражданами на борту в ночь на пятницу вылетел из международного аэропорта Касабланки в Москву. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Марокко.

"Вывозной рейс вылетел в Россию. На самолет, прилетевший в четверг из южноафриканского города Кейптаун и последовавший далее в Москву, в аэропорту Касабланки сели 75 россиян, четверо марокканских граждан и двое белорусов", - отметил собеседник агентства. По его словам, прибытие самолета в Москву ожидается утром в пятницу.

15 марта власти Марокко приняли решение приостановить до нового распоряжения пассажирское авиасообщение с внешним миром в целях противодействия коронавирусу.

Ранее во вторник правительство Марокко приняло решение продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения до 10 июля. Как сообщает Минздрав, число заразившихся коронавирусом в Марокко превысило 8,5 тыс. Со 2 марта, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, от последствий коронавируса умерли более 200 человек, выздоровели свыше 7,5 тыс.

Средний показатель смертности в стране продолжает снижаться на протяжении последних недель, в настоящее время он составляет 2,5%. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в регионах Касабланка-Сеттат, Марракеш-Сафи, Танжер-Тетуан-Эль-Хосейма, Фес-Мекнес, Рабат-Сале-Кенитра, Драа-Тафилалет.