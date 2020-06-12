Крупнейший в мире японский косплей-фестиваль пройдет в онлайн-формате из-за коронавируса

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Крупнейший в мире косплей-фестиваль World Cosplay Summit, проходящий в Японии, в этом году будет проведен в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу объявили организаторы ежегодного мероприятия.

Фестиваль должен был пройти в августе в японском городе Нагоя, однако из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса было принято решение перенести его в онлайн-формат. Отмечается, что более подробная информация будет обнародована в начале следующего месяца.

World Cosplay Summit проходит с 2003 года и ежегодно собирает более 300 тыс. участников из более 40 стран мира.