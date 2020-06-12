Власти Якутии намерены к началу июля снять основные ограничения из-за коронавируса

ЯКУТСК, 12 июня. /ТАСС/. Власти Якутии при условии снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией намерены к началу июля снять основные ограничения. Об этом сообщил на брифинге в пятницу глава региона Айсен Николаев.

"Уверен, что если мы все будем дальше так же работать, как работали в последние дни, быть ответственными к своему здоровью, к здоровью своих родных и близких, то коронавирусная инфекция будет отступать и соответствующим образом ограничения будут сниматься. Мы намерены к началу июля основную часть ограничений - в случае положительного развития тенденции по снижению заболеваемости - снимать", - сказал Николаев.

Первый этап смягчения ограничений в районах и населенных пунктах в Якутии, где объявлен режим полной самоизоляции, будет введен 15 июня, когда возобновят работу парикмахерские, салоны красоты и другие организации сферы услуг. Разрешены занятия спортом на улице в составе не более двух человек при дистанции не менее 5 м. Также возобновляется работа магазинов в многоквартирных жилых домах при наличии отдельного входа и при социальном дистанцировании - один человек на 4 кв. м. Продолжается обязательная самоизоляция на две недели прибывающих в регион людей. Масочный режим для всех жителей обязателен.

Переход на второй этап, с открытием летних кафе, торговых центров без работы фудкорта и с межмуниципальными перевозками, запланирован на 22 июня. Для первой и второй группы районов региона - в арктической зоне и сельской местности, - где практически все ограничения были сняты ранее, ничего не меняется.

Режим повышенной готовности действует на территории региона с 17 марта. Режим полной самоизоляции продлен до 21 июня включительно и введен в городских округах Якутск и Жатай, в Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах, а также в поселке Нижний Бестях, селе Майя и Харанском наслеге Мегино-Кангаласского района, городе Покровск Хангаласского района и в 14 наслегах Намского района. Объявлен карантин в селе Хонгор-Бие в Намском районе.

Всего регионе зарегистрировано 2 898 случаев коронавируса, выздоровели 1 661 человек, умерли 20. Состояние 17 пациентов оценивается как тяжелое, трое находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).