Подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности накануне Дня России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности в выходные и нерабочие праздничные дни в преддверии Дня России. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"Подразделения МЧС России приведены в готовность к оперативному реагированию при возможных чрезвычайных ситуациях в выходные и нерабочие праздничные дни в преддверии Дня России. Всего задействованы около 100 тыс. человек и 20 тыс. единиц техники", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что на это время предусмотрены дежурства личного состава и специальной техники в местах проведения праздничных мероприятий, где они будут организованы с учетом эпидемиологической ситуации в том или ином регионе. Кроме того, определены ответственные во всех территориальных органах и подведомственных организациях. Также взяты на усиленный контроль водные объекты.

В министерстве также подчеркнули, что в большинстве регионов установилась жаркая погода. В настоящее время на территории 52 субъектов страны действует особый противопожарный режим. МЧС России обращает особое внимание населения на соблюдение правил пожарной безопасности. В МЧС напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу жизни, необходимо сообщить по телефону "01" или "101".

День России - государственный праздник, который отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.