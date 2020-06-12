В Еврейской АО начали смягчать введенные из-за коронавирусной инфекции ограничения

ТАСС, 12 июня. Власти Еврейской автономной области с 15 июня откроют непродовольственные магазины и разрешат гулять и заниматься спортом в рамках смягчения режима самоизоляции, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом врио губернатора области Ростислав Гольдштейн сообщил на своей странице в Instagram в пятницу.

"Рад сообщить, что ЕАО приступила к первому этапу снятия ограничений по коронавирусной инфекции. Уже с понедельника откроем непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг, помещения которых меньше 400 квадратов и с отдельным входом. Можно будет гулять и заниматься спортом на улице. Но все еще с соблюдением социальной дистанции", - написал Гольдштейн.

В регионе запрещены культурно-массовые мероприятия, не работают торговые центры, предприятия сферы досуга и развлечений, общепит, школы, детские сады, спортивные секции. Работать разрешили автомастерским, поставщикам запасных частей к технике, а также предприятиям, которые обеспечивают транспортно-логистические операции в отношении сельскохозяйственных культур. Послабления ранее были сделаны для магазинов автозапчастей и парикмахерских, маникюрных и педикюрных кабинетов, разрешена также розничная торговля в павильонах, на рынках и ярмарках, где продается сельхозпродукция, удобрения, средства защиты растений, корма, семена и посадочный материал.

Людям не разрешается покидать дома за исключением случаев, когда нужна экстренная медицинская помощь или есть прямая угроза жизни или здоровью, если человек следует на работу и обратно, направляется в ближайший магазин от дома за товарами, услугами или работами, выгуливает домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, выносит мусор. В области введен масочный режим.

"К сожалению, пока это все, что мы можем себе позволить. Очень надеюсь, что показатели по заболеваемости СOVID-19 будут падать, и совсем скоро мы откроем детские сады", - написал Гольдштейн.

По данным регионального правительства, напряженная эпидемиологическая обстановка не позволит провести парад Победы, запланированный на 24 июня. Такое решение принял оперативный штаб. Отказ от массовых мероприятий мотивирован безопасностью и вероятностью массового скопления людей. Все массовые мероприятия по-прежнему остаются под запретом. С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 368 человек, выздоровели 275, умерли четверо.