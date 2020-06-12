МЧС продезинфицировало более 5 тыс. учреждений медицины и образования во время пандемии

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавирусной инфекции провели дезинфекцию более 3,2 тыс. лечебных и свыше 2,4 тыс. образовательных учреждений. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства.

"Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 23,7 млн кв. м социально значимых объектов по всей стране. Продезинфицировано более 3,2 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 3,4 млн кв. м, более 2,4 тыс. образовательных учреждений общей площадью более 5,3 млн кв. м", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, специальная санитарная обработка проведена на 14,8 тыс. объектах социального обслуживания общей площадью более 8,2 млн кв. м. Обработано более 30 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 6,1 млн кв. м. Также дезинфекция постоянно проводится на собственных объектах министерства.

К настоящему моменту обработано более 55 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 45 млн кв.м. Также продезинфицировано более 5,7 тыс. км дорог и более 80 тыс. единиц техники, в том числе более 57 тыс. - МЧС России.