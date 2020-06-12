Врач рассказал, в какие часы лучше отдыхать на пляже

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Благоприятным для отдыха на пляже является время с 8:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00, а максимальное время нахождения в воде не должно превышать 20 минут для взрослого человека. Нарушение такого режима грозит ринитом, отитом, фарингитом и рядом других заболеваний, сообщил ТАСС руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

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"Оптимальное время нахождения на пляже - это с 8:00 до 12:30 и с 16:30 до 19:00, а продолжительность нахождения в воде для взрослого - это 10-15 минут, 20 минут максимум", - сообщил Зайцев.

Таким образом, по словам врача, существует лишь семь благоприятных часов для отдыха на пляже. Нарушение такого графика и режима "водных процедур" грозит как минимум перегревом тела и обгоранием кожи.

Врач рекомендует отдавать предпочтение галечным пляжам. "Если дно песчаное, то даже если изначально вода была чистая, то будет песчаная взвесь, а она попадает в нос, глотку и может оставаться в околоносовых пазухах", - поясняет он.

Последствия неправильного пляжного отдыха

Злоупотребление купанием в соленой воде может спровоцировать субатрофический и атрофический ринит из-за пересушивания слизистой носа. "В полости носа есть мукоцилиарный клиренс, ворсинки в определенной концентрации выгребают слизь. Когда слизистая носа пересушена, ворсинки не работают", - поясняет Зайцев.

Попадание воды в слуховую трубу грозит евстахиитом, ее воспалением, и тубоотитом, комплексным воспалением среднего уха и слуховой трубы.

Кроме того, соленая вода может пересушить заднюю стенку глотки и спровоцировать фарингит. Чтобы избегать этого, врач советует промывать после купания нос и ротоглотку чистой водой.

"Ухо пловца" и серные пробки

По словам Зайцева, особенно осторожными стоит быть двум категориям людей. К первой относятся люди с так называемым "ухом пловца". Эта особенность достаточно распространена. "Любая вода, попадая в ухо, тут же провоцирует резкую вспышку воспаления и резкий отит", - обьясняет врач.

Кроме того, воздержаться от купания следует людям с серными пробками. Врач рекомендует перед поездкой на курорт проверить у себя их наличие.

"Если есть серная пробка, то, скорее всего, сера может разбухнуть и спровоцировать отит и заложенность уха", - отмечает Зайцев.

Опасные развлечения

Прыжки в воду могут обернуться синуситом, так как во время этого происходит гидравлический удар, предостерегает Зайцев. "Когда человек прыгает, вода резко попадает в полости носа, еще она затекает в пазухи и может спровоцировать синусит", - поясняет врач.

Кроме того, прыжки в воду или занятия дайвингом могут спровоцировать или обострить хронический гайморит. "Вода, попадая в гайморовую пазуху, остается там, закисает и провоцирует восполнение гайморита", - отмечает лор. Эти увлечения могут также привести к фронтиту, восполению лобных пазух, и сфеноидиту, воспалению основной пазухи.

Ранее, 8 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что купальный сезон в Крыму начнется примерно в середине июня, на Черноморском побережье - примерно через неделю, а на Азовском море - уже в конце текущей недели. Кроме того, на выходных купальный сезон откроется на реках и водоемах столичного региона - вода прогреется до 20 градусов тепла.