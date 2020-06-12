Первый случай заражения коронавирусом выявлен среди депутатов Мажилиса Казахстана

НУР-СУЛТАН, 12 июня. /ТАСС/. Депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Бекболат Тлеухан сообщил, что инфицирован коронавирусом нового типа и находится в больнице. На данный момент это первый известный случай заражения среди казахстанских парламентариев.

"Мировая пандемия коснулась и меня. Мой тест показал положительный результат. Сначала лечился дома, но сейчас нахожусь в больнице под присмотром врачей. Получаю положенное лечение. Испытываю все симптомы COVID-19, о которых рассказывали наши врачи", - написал он в четверг вечером на своей странице в Instagram.

По словам законодателя, вероятность распространения коронавируса в настоящее время высока, в связи с чем он призвал к строгому соблюдению мер безопасности.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 апреля, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются.

К настоящему времени в стране подтверждены 13 872 случая инфицирования коронавирусом, 8 593 пациента выздоровели, 67 человек умерли.