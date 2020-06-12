Власти Крыма объявили о начале бронирования отдыха для всех россиян с 1 июля

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Отдых в Крыму всем жителям России можно начинать бронировать с 1 июля, число обращений от жителей российских регионов, которые интересуются отдыхом на крымских курортах выросло в 20 раз, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства курортов и туризма Республики Крым.

Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что ограничения на размещение туристов из других регионов России будут сняты в Крыму с 1 июля. Курортный сезон на полуострове открывается с 15 июня. Но в течение двух недель отели и санатории будут размещать только жителей республики. С 15 июня в Крыму также полностью отменяется режим самоизоляции и требование об обязательном двухнедельном карантине в обсерваторах для приезжающих из других регионов России. Это послабление не коснется приезжающих из-за границы.

"Крым вступает в самый горячий период. С 15 июня для крымчан, а также зарегистрированных в республике и городе Севастополе граждан, начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели. А с 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля", - приводятся в сообщении слова главы Минкурортов республики Вадима Волченко.

По его словам, за последние два месяца, которые Крым находится в режиме ограничений из-за пандемии коронавируса, на горячую линию Минкурортов поступило почти 6 тыс. обращений от крымчан и жителей других регионов страны. Нагрузка на горячую линию возросла многократно, если 10 июня 2019 года за день операторы приняли 18 звонков, в этом году - 439.

Обращения принимаются круглосуточно. Чаще всего жители других регионов страны интересуются возможностью прибытия в Крым и переносом туров - это около 80% обработанных обращений. Больше всего их поступает от жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В министерстве напомнили о том, что по всем вопросам, касающихся отдыха можно позвонить: 8 (800 )511-80-18. Звонок бесплатный.

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии.