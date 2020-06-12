В Китае за сутки выявили семь новых случаев заболевания COVID-19

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Власти КНР за минувшие сутки зафиксировали семь новых случаев вызванного коронавирусом заболевания, а также выявили одного бессимптомного носителя инфекции. Как говорится в опубликованном в пятницу сообщении Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, летальных исходов за 24 часа не зафиксировано, четыре человека выписаны из медучреждений.

Шесть из семи новых случаев заболевания являются ввозными - пять выявлено в Шанхае, еще один в провинции Фуцзянь. Единственный зафиксированный внутри страны случай выявлен в Пекине - до этого в городе не было ни одного случая инфицирования на протяжении 56 дней. Это 52-летний мужчина, проживающий в районе Сичэн на западе китайской столицы. На протяжении последних двух недель он не выезжал за пределы Пекина и не имел тесных контактов с прибывшими в китайскую столицу из других регионов.

Как следует из заявления ведомства, общее число ввозных случаев в КНР достигло 1 803, из них 1 740 человек уже выздоровели, 63 по-прежнему находятся на лечении. Ни один инфицированный, прибывший в КНР из-за рубежа, не умер.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев вызванного коронавирусом заболевания в КНР достигло 83 064, умерли 4 634 человека, 78 365 вылечены и выписаны из медучреждений. В настоящее время 65 пациентов в КНР по-прежнему находятся в медицинских учреждениях на лечении.

С начала апреля власти Китая публикуют отдельную статистику по бессимптомным пациентам. Если у человека с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов все же проявились характерные признаки заболевания (кашель, температура и другие), его учитывают в официальной статистике заразившихся. За минувшие сутки выявлен один человек с положительным результатом теста на коронавирус и отсутствием симптомов. По данным ведомства, он прибыл в страну из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 104 таких пациентов, из них 45 прибыли из-за границы. При этом власти не публикуют общее число бессимптомных случаев, зафиксированных в Китае с начала пандемии.