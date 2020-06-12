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Росгвардия, МЧС и МВД в видеоролике поздравили россиян с Днем России

В клип вошли кадры о служебных буднях пожарных, бойцов СОБР Росгвардии и сотрудников ГИБДД, которые ежедневно обеспечивают безопасность и правопорядок

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники московских подразделений Росгвардии, МЧС и полиции в одном видеоролике поздравили россиян с Днем России.

"Они сняли совместный поздравительный видеоролик на известную песню заслуженного артиста России Олега Газманова "Вперед, Россия", - сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

В клип вошли кадры о служебных буднях пожарных, бойцов СОБР Росгвардии и сотрудников ГИБДД, которые ежедневно обеспечивают безопасность и правопорядок в столице и спасают человеческие жизни.

В конце клипа росгвардейцы, пожарные и сотрудники ГИБДД встречаются на Большом Каменном мосту, где к их дружескому рукопожатию присоединяются дети.

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