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Пандемия коронавируса нового типа
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В Армении продлили режим ЧП до 13 июля

За сутки в стране выявили 612 новых случаев заражения коронавирусом

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. Правительство Армении в пятницу в ходе внеочередного заседания приняло решение продлить до 13 июля режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране, введенный 16 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Заседание кабмина республики транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Медики за сутки подтвердили 612 новых случаев заражения коронавирусом, что показывает наше с вами отношение к сложившейся ситуации. Если нет возражений, то чрезвычайное положение в стране продлевается на месяц - до 13 июля", - отметил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичПандемия коронавируса нового типа
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