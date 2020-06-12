Более 20 новорожденных заразились в Петербурге коронавирусом за время пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Более 20 новорожденных за время пандемии заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге, при этом практически все они перенесли инфекцию легко. Об этом в пятницу ТАСС сообщила главный внештатный специалист неонатолог городского комитета по здравоохранению Юлия Горелик.

"Новорожденные с положительным тестом на коронавирус встречаются везде, в том числе у нас в городе - [с начала пандемии] более 20 случаев. Это здоровые дети, они переносят заражение как носители", - рассказала собеседница агентства. По словам специалиста, исключением стали два младенца, у которых при анализе подтвердилась коронавирусная инфекция. Они рождены матерями с положительным статусом на COVID-19 и находятся в тяжелом состоянии.

За жизни этих детей ведут борьбу врачи Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий и Детской инфекционной больницы №5 им. Филатова. При этом, по словам врача, в данном случае тяжесть состояния обусловлена не коронавирусной инфекцией, а врожденными пороками развития. Как отметила Горелик, случаи внутриутробного заражения в мире единичны, но есть. Так произошло с младенцем, который рожден недоношенным с весом 1 200 граммов и сейчас находится под опекой специалистов Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра.

"В большинстве случаев заражение происходит воздушно-капельным путем при контакте малыша с мамой. Женщина поступает в родильный дом с неопределенным статусом на COVID-19. При поступлении у нее берут тест на коронавирус, но его результат, в среднем, становится известен через три дня. К этому моменту ребенок уже появился на свет, мама и малыш, естественно, находятся на совместном пребывании, приказа о том, что мы должны забирать ребенка, если у матери непонятен статус заражения, не существует, а значит, возможно инфицирование в случае наличия коронавируса у родительницы", - рассказала неонатолог.

Горелик добавила, что мать и ребенок могут проходить стационарное лечение и наблюдение по поводу коронавируса в разных медицинских учреждениях. По словам специалиста, женщины переносят такую разлуку морально тяжело, но относятся к ограничениям с пониманием.

О работе роддомов

По данным на конец мая, в Петербурге заразились коронавирусом около 200 беременных. Одна из них умерла - женщина была мигранткой, не стояла на учете и не была под наблюдением врачей в течение беременности.

Беременных женщин с коронавирусом в Петербурге принимают два медицинских учреждения. В родильный дом № 16 поступают беременные с ОРВИ, гриппом, контактировавшие с заразившимися коронавирусом или женщины, у кого коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. Женщин в среднетяжелом и тяжелом состоянии направляют в инфекционную больницу им. Боткина. "И там, и там, как только ребенок рождается, неонатолог его тут же уносит в соседний бокс, исключая самую кратковременную возможность нахождения в одном помещении с мамой, чтобы избежать воздушно-капельной опасности передачи вируса от матери", - пояснила главный неонатолог.

Ранее главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии городского комитета по здравоохранению Виталий Беженарь рассказывал ТАСС, что процесс родов у женщин с коронавирусом в целом не отличается от здоровых пациенток. При этом среди инфицированных чаще встречаются операции кесарева сечения. Это связано с тем, что у инфицированных могут быть проблемы с органами дыхания.

По последним данным, в Петербурге выявили 19 769 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 8 864 человека, умерли 520.