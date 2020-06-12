Глава ЛНР поздравил россиян с Днем России

ЛУГАНСК, 12 июня. /ТАСС/. Более 110 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Об этом сообщил в пятницу глава ЛНР Леонид Пасечник на своей странице в Twitter в связи с празднованием Дня России.

"Каждый интеграционный шаг приближает нас к России. Более 110 тыс. жителей ЛНР стали полноправными гражданами великой страны. Народ Донбасса возвращается на историческую Родину", - написал глава республики.

"Дорогие земляки, уважаемые россияне, поздравляю с Днем России! Мира и процветания русской земле!", - заключил он.