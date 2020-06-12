Молдавия не будет возвращаться к ограничениям из-за всплеска заражений коронавирусом

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Власти Молдавии не планируют ужесточать ограничительные меры на фоне роста числа заражений коронавирусом в последние дни. Об этом сообщил президент республики Игорь Додон, отвечая в пятницу на вопросы жителей страны и журналистов во время прямого эфира в социальных сетях.

"Всплеск заражений коронавирусом в последние дни регистрируется не только в Молдавии - это мировая тенденция. Она связана со снятием запрета на экономическую деятельность и других ограничений в мае. <…> Звучат призывы вернуться к режиму чрезвычайного положения, остановить экономическую деятельность. Этого мы не можем допустить", - сказал президент.

По его словам, правительство контролирует ситуацию с распространением коронавируса. "Врачи подготовлены, у них все есть, мест в больницах достаточно. Ситуация управляется", - отметил он.

Накануне в Молдавии инфицирование коронавирусом подтвердилось у 406 человек. Таким образом, число заразившихся составило 10 727. 10 июня было выявлено 296 новых случаев заражения, а 9 июня - 218. Молдавия начала снимать введенные ограничения в мае, когда здесь отменили режим чрезвычайного положения. Работники госпредприятий вернулись на рабочие места 4 мая, после этого были разрешены прогулки на свежем воздухе, открылись рынки, торговые центры и магазины. С 15 июня республика снимает запрет на международное авиасообщение, а границы для иностранцев планирует открыть после 30 июня. Власти страны объясняют послабления прежде всего экономической целесообразностью.