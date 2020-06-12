Посольство РФ и Российский центр в Аргентине проведут онлайн-мероприятия ко Дню России

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июня. /ТАСС/. Посольство России и Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Аргентине проведут в пятницу онлайн-выставки и другие мероприятия в честь Дня России. Об этом сообщила дипмиссия.

Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

Ликбез к празднику, которому мы обязаны длинными июньскими выходными Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

Посольство России опубликует работы участников конкурса детских рисунков "Рисуем Россию", который был организован совместно со школой при посольстве. Кроме того, дипмиссия примет участие в онлайн-праздновании Дня России, запланированного объединением соотечественников "Русский дом в Паране".

РЦНК ко Дню России подготовил музыкальные подарки. Представительство Россотрудничества опубликовало видео, на котором аргентинские исполнители из разных городов страны исполняют российский гимн. В течение дня РЦНК разместит еще несколько выступлений жителей Аргентины, поющих на русском языке.

Кроме того, представительство Россотрудничества проведет онлайн-викторину на знание фактов о России. На страницах центра в соцсетях ко Дню России начали публиковать фотографии соотечественников и аргентинцев, присоединившихся к флешмобу "Окна России". На кадрах жители Аргентины позируют на фоне окон, украшенных предметами с российской символикой.

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов записал видеопоздравление для соотечественников. "К сожалению, сегодня мы не можем пригласить наших друзей на традиционный прием. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, но мы обязательно в этом году еще встретимся", - отметил дипломат. Он также поблагодарил соотечественников за помощь, которую они оказали россиянам, которые больше двух месяцев не могли покинуть Аргентину из-за закрытия границ и прекращения авиасообщения.

В разговоре с журналистами Феоктистов отметил, что первые годы после подписания Декларации о государственном суверенитете были для России и ее дипломатов сложными. "С тех пор многое изменилось, наша страна сейчас сильная, самодостаточная. Так разговаривать с русскими дипломатами и русскими людьми уже никто не осмеливается, - сказал посол. - Мы стали крепче, сильнее по всем показателям".