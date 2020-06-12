В ДНР День России впервые отмечается как государственный праздник

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поздравил сограждан с Днем России, который в 2020 году впервые отмечается в республике как государственный праздник. Поздравление опубликовано на официальном сайте главы ДНР.

"Шесть лет назад мы единогласно проголосовали за путь в Российскую Федерацию и шаг за шагом приближаемся к своей заветной цели", - сказал Пушилин.

Он отметил, что ДНР переходит на российские стандарты во всех сферах жизни - экономической, культурной, социальной, политической. "За право утвердиться в своем выборе мы заплатили сполна. Наша свобода была завоевана ценой потерь и трудностей, которые выпали на долю каждого жителя Донбасса. Но по-другому быть не могло: мы русские - по духу и по крови! У нас с Россией один язык, единая культура, общая история и общие ценности", - добавил лидер ДНР.

Глава республики также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и всем жителям России за помощь и поддержку. В завершение Пушилин пожелал жителям мира и процветания, а также "сил для новых великих свершений во благо нашей Большой Родины - России".