В Москве коэффициент распространения коронавируса опустился до минимума с 21 мая

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился в пятницу на 0,04, до 0,76 - минимального показателя с 21 мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В России в целом этот показатель остался на отметке 0,98.

В семи из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже единицы. Помимо Москвы это Подмосковье (0,97), Санкт-Петербург (0,87), Нижегородская область (0,88), Дагестан (0,78), Тульская и Калужская области (0,94 и 0,98 соответственно). В Ростовской области показатель равен 1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.