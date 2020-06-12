День России отмечают в Белоруссии выставками, онлайн-трансляциями и салютом

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, приуроченные к отмечаемому в пятницу Дню России, проходят в Белоруссии в этом году в более скромном формате из-за пандемии коронавируса, в основном они проводятся в онлайн-формате и под открытом небом в центре Минска.

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Ликбез к празднику, которому мы обязаны длинными июньскими выходными Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

"Мы рассчитывали в этом году сделать праздник еще масштабным, чем в прошлом, однако ситуация с COVID-19 нам помешала. Нынешний формат более скромный. Основные мероприятия, посвященные государственному празднику России, проходят в белорусской столице в режиме онлайн", - сказал ТАСС посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Уже с утра и в течение всего дня на шести видеоэкранах, которые установили на фасадах крупных торговых центров, у Дворца спорта, на площадях Якуба Коласа и Октябрьской, мегаборде "Минск" на проспекте Победителей, будет транслироваться большая концертная программа с участием самых известных исполнителей и творческих коллективов, видеоматериалы о культуре и истории России, российско-белорусском сотрудничестве.

"В этих зарисовках мы предлагаем посмотреть, чем сегодня живет многонациональная Россия", - отметил посол. Вечером на берегу Свислочи запустят праздничный салют.

В историческом центре белорусской столицы - на территории Верхнего города - под открытым небом на несколько дней развернули фотовыставку "Россия - от Калининграда до Владивостока", специально подготовленную к этому торжеству информационным агентством ТАСС совместно с российской дипмиссией. "Мы хотим, чтобы минчане и гости города заглянули в исторический центр столицы, в Верхний город, где развернута выставка. На 45 планшетах мы представляем фотографии, посвященные жизни Москвы, Санкт-Петербурга, наших регионов", - отметил российский дипломат. Снимки запечатлели десятки эпизодов встреч президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ходе переговоров в июле 2019 года на Валааме, на хоккейной площадке, в неформальной обстановке, на трибуне Европейских игр в Минске.

"Мы хотели, чтобы эти фотографии еще приблизили граждан Беларуси к России, чтобы мы еще раз задумались о том, как близки наши народы, традиции, как много у них точек соприкосновения в экономике, культурной и гуманитарных сферах, какая глубокая связь и практическое взаимодействие есть у регионов", - отметил Мезенцев. Он напомнил, что 75 субъектов РФ имеют соглашения со всеми областями Белоруссии и Минском, а в настоящее время идет подготовка к форуму регионов России и Белоруссии, который пройдет осенью в Минске.

"Мы говорим о том, что побратимские связи надо наполнить конкретным содержанием, странам надо выстраивать отношения, думая о будущем, преодолевать возникающие споры. Но самое главное - крепить единство, которое невозможно купить ни за какие деньги", - отметил дипломат. Мезенцев подчеркнул, что в День России российская сторона говорит слова "признательности партнерам за взаимодействие на международных площадках, где они активно работают".

Россия - от Калининграда до Владивостока

Два дня в Верхнем городе Минска будет работать фотовыставка, специально подготовленная к государственному празднику России. Более 40 ярких репортажных работ фотокорреспондентов ТАСС рассказывают об экономической мощи страны - строительстве крупнейших инфраструктурных, промышленных и спортивных объектов, новейших разработках и современных технологиях. О главном событии в истории России и Белоруссии - 75-летии Победы в Великой Отечественной войне - напомнят репортажи с парада Победы на Красной площади, а также кадры праздничных салютов.

Среди представленных на фотовернисаже снимков - завершение строительства трансграничного моста через Амур в Китай "Благовещенск - Хэйхэ", спуск на воду первого серийного атомного ледокола "Сибирь". Там же можно увидеть фотографии первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов", вид Крымского моста, снимки на космическую тему.

Посетители выставки также смогут увидеть, насколько изменились и похорошели крупнейшие города страны - Москва, Казань, Санкт-Петербург и Калининград. Также зрителям представят живописные виды Камчатки и Северного Кавказа, Крыма, Кижей, озера Байкал и Иволгинского дацана.

В 2019 году День России отмечался масштабными торжествами в Минске с беспрецедентным количеством известных исполнителей из разных российских регионов. Участие в них приняли самобытные коллективы из Калужской, Ульяновской, Самарской, Пермской, Рязанской и Ленинградской областей, из Петербурга и Москвы, из Башкортостана и Дагестана. Главным мероприятием был 12-часовой гала-концерт с участием звезд российской и белорусской эстрады, праздник посетили более 25 тысяч минчан и гостей столицы.