Однодневные экомаршруты открылись для гостей Кавказского заповедника в Адыгее

МАЙКОП, 12 июня. /ТАСС/. Кавказский государственный природный биосферный заповедник в День России открыл однодневные экомаршруты в Северном и Лагонакском отделах на территории Адыгеи, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе заповедника.

"В связи с ослаблением карантинного режима руководство Кавказского заповедника приняло решение об открытии однодневных экскурсионных маршрутов в Северном и Лагонакском отделах на территории Адыгеи. В частности, с 12 июня для всех желающих будет открыта Тропа выходного дня по плато Лагонаки, которая включает участок маршрута до второй смотровой площадки. Также для посещений открыт кордон Гузерипль", - говорится в сообщении.

На кордоне Гузерипль для гостей доступны вольерный комплекс "Гузерипль" и Тропа леопарда. Музей природы, а также веревочный парк пока остаются закрытыми. Открытые объекты заповедника могут посетить только отдельные гости либо семьи отдыхающих, прием организованных экскурсионных групп пока не проводится, уточнили в пресс-службе.

"Мы убедительно просим посетителей соблюдать социальную дистанцию не менее трех метров, а также пользоваться санитайзерами, которые установлены на КПП заповедника", - добавили в пресс-службе.

Последовательное открытие объектов Кавказского заповедника началось 6 июня, когда для посетителей стал доступен парк "Южные культуры" и тисо-самшитовая роща в Сочи, а 9 июня начал работу вольерный комплекс "Лаура" в Красной Поляне.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь - более 280 тыс. га, он расположен на землях Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. Это территория, где сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.