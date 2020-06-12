Матвиенко заявила, что День России с каждым годом приобретает все более глубокий смысл

Ликбез к празднику, которому мы обязаны длинными июньскими выходными Кто мог бы быть автором музыки российского гимна и что же все-таки означают цвета нашего флага

"Этот праздник объединяет граждан многонационального российского государства любовью к Родине, гордостью за ее великую судьбу. Год за годом он приобретает все более глубокий смысл, так как связан не только с новой Россией, но и со всей ее богатейшей историей. Наряду с другими государственными праздниками День России дает нам почувствовать неразрывность исторического пути нашей страны, значимость сегодняшних достижений", - отметила Матвиенко.

Политик отметила, что сплоченность и единство народа "держатся на незыблемых ценностях свободы и справедливости, честного служения Отечеству". "Мы чтим подвиги и свершения предков, делаем все возможное, чтобы сохранить уникальное культурное наследие России и память о событиях минувших лет. Патриотизм - это основа единства и мощи нашей страны. Ее будущее зависит от каждого из нас", - добавила Матвиенко, отметив, что вместе гражданам России удастся преодолеть любые вызовы современности.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что в этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. "Ценой своей жизни наши близкие сделали все для того, чтобы защитить Родину, сохранить ее для детей, внуков, правнуков, - сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. - Нам необходимо, чтобы память о наших дедах и прадедах, тех, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы могли жить и работать, всегда была с нами".

Вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что за 30 лет РФ "смогла достойно пройти через множество испытаний". "И мы в очередной доказали себе и всему миру, что умеем побеждать и быть первыми. Нам повезло жить в стране с великим историческим, культурным и духовным наследием. Нам есть, что помнить, чем дорожить и гордиться", - подчеркнул он.

"Во все времена главным достоянием страны был, есть и будет многонациональный и многоконфессиональный народ, который в трудную минуту всегда вставал на защиту Отечества. Наш долг - сохранить наследие предков, приумножить его и передать следующим поколения, воспитав в них любовь и уважение к Родине, отечественной истории, родному языку, стремление работать на благо России", - говорится в поздравлении руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова.