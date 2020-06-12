Посольство России в КНДР открыло мемориальную доску в память о выдающихся дипломатах

ПХЕНЬЯН, 12 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в КНДР в честь Дня России открыло мемориальную доску в память о выдающихся дипломатах, работавших в разные годы в Пхеньяне. Об этом российское диппредставительство в КНДР сообщило в пятницу на своей странице в Facebook в статье под заголовком "Помнить о тех, кто был здесь до нас".

"12 июня в День России была торжественно открыта мемориальная доска "Наши выдающиеся предшественники", установленная на задании посольства России в КНДР, - отмечается в сообщении. - На доске выбиты имена дипломатов и сотрудников советских представительств, которые в разные годы работали в Пхеньяне на всех участках многопланового сотрудничества между нашей страной и Корейской Народно-Демократической Республикой".

Как отмечает посольство, "за годы, прошедшие после установления дипломатических отношений, немало прекрасных специалистов трудилось в "русском доме", расположенном в самом центре столицы КНДР, на благо развития советско-корейских и российско-корейских связей". Сообщается, что на мраморной мемориальной доске высечены "имена только тех из них, кого уже нет с нами, но кто особенно запомнился своей преданностью делу, обширными знаниями и опытом, самыми лучшими человеческими качествами".

"Поколения корееведов-практиков следуют друг за другом, молодежь заступает на место стариков, надо постараться сделать так, чтобы и через много лет те, кто придет нам на смену, знали своих выдающихся предшественников", - резюмировало посольство РФ в КНДР.