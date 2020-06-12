СМИ: в Пекине вторые сутки подряд выявляются новые случаи заражения коронавирусом

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Медики за минувшие сутки выявили в китайской столице еще два новых случая инфицирования коронавирусом. Как сообщило Центральное телевидение Китая , они фиксируются в Пекине уже два дня подряд после 56-дневного перерыва.

По данным телеканала, двое заболевших мужчин - сотрудники исследовательского центра по изучению мясной продукции, жители юго-западного района Фэнтай.

9 июня у одного из них, 25-летнего молодого человека, проявились симптомы заболевания - температура, кашель, боли в горле и насморк, после чего он обратился за помощью в медучреждение, где тест на коронавирус дал положительный результат. За последние две недели он выезжал из Пекина в командировку в Циндао.

Второй мужчина - его 37-летний коллега - также почувствовал симптомы заболевания 9 июня. Однако он не стал обращаться к врачу. 12 июня в ходе плановой проверки населения у него были выявлены симптомы заболевания, после чего он был госпитализирован. Позже медики подтвердили у него инфицирование коронавирусом. Власти уже инициировали профилактические мероприятия по месту жительства и работы двух мужчин. Контактов и иностранцами или людьми, прибывшими из провинции Хубэй, инфицированные не имели.

11 июня в Пекине был выявлен первый за 56 дней случай инфицирования - 52-летний мужчина, проживающий в районе Сичэн на западе китайской столицы. На протяжении последних двух недель он не выезжал за пределы Пекина и не имел тесных контактов с прибывшими в китайскую столицу из других регионов.

За весь период пандемии в Пекине было выявлено 597 случаев заражения коронавирусом, из них 174 человека прибыли в столицу из-за рубежа. Всего с начала эпидемии общее число подтвержденных случаев вызванного коронавирусом заболевания в КНР достигло 83 тыс., умерли 4 634 человека, 78 365 вылечены и выписаны из медучреждений.