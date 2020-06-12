Власти Молдавии зафиксировали всплеск инфицирования коронавирусом после отмены ограничений

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Молдавии после снятия ограничительных мер выросло на 20%, а количество смертей среди инфицированных - на 2%. Такие данные привел в пятницу на пресс-конференции глава Национального агентства общественного здоровья республики Николай Фуртунэ.

"В республике на минувшей неделе зарегистрирован двадцатипроцентный скачок заболеваемости - подтверждено 1 449 случаев, на 2% выросло количество летальных исходов", - сказал Фуртунэ. По его мнению, главной причиной этого стало безответственное поведение граждан после снятия властями ряда ограничительных мер.

По данным, которые привела министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, с начала эпидемии в стране выявлено 10 727 заразившихся, из которых выздоровели 6 229 человек, что составляет 58%, умерли 382 человека. В настоящее время в больницах и на дому лечатся 4 116 человек, из которых 344 находятся в тяжелом состоянии. Министр выразила обеспокоенность тем, что 1 847 из заразившихся - медицинские работники.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти не намерены снова вводить ограничительные меры, несмотря на осложнение эпидемиологической ситуации.

Молдавия начала снимать введенные ограничения в мае, когда здесь отменили режим чрезвычайного положения. Работники госпредприятий вернулись на свои рабочие места 4 мая, после этого были разрешены прогулки на свежем воздухе, открылись рынки, торговые центры и магазины. С 15 июня республика снимает запрет на международное авиасообщение, а границы для иностранцев планирует открыть после 30 июня. Власти страны объясняют послабления прежде всего экономической целесообразностью.