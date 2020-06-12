В посольстве РФ в Абхазии наградили школьников, победивших в конкурсе стихов о России

СУХУМ, 12 июня. /ТАСС/. Победителей конкурса стихов "Стихи о России", приуроченного к национальному российскому празднику, наградили в пятницу в посольстве РФ в Абхазии. Об этом сообщает официальный сайт представительства Россотрудничества в Абхазии.

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"Из сорока участников победителями стали школьники из города Очамчыра Леон Воуба, Леон Гамгия и школьник из Гагры Эснат Отырба. В своем поздравлении посол России Алексей Двинянин отметил большой интерес и бережное отношение к русскому языку в Абхазии, а руководитель представительства Россотрудничества Вадим Чеха пожелал юным победителям хорошо учиться и чаще принимать участие в конкурсах Россотрудничества", - говорится в сообщении.

В честь дня России на набережной Сухума в пятницу всем желающим раздавали ленточки с триколором. Из-за пандемии коронавируса некоторые мероприятия проходят в онлайн-режиме, в том числе и шахматный турнир, а накануне праздника на официальных страницах в соцсетях представительства Россотрудничества и координационного союза организаций русских соотечественников в Абхазии транслировался концерт с участием артистов и коллективов организаций русских соотечественников.

В Абхазии в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции до 15 июня ограничен въезд в республику, запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. С начала пандемии коронавирус выявлен у 36 жителей республики, из них 27 выздоровели, один умер, восемь продолжают лечение в Гудаутском госпитале.