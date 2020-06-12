На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода регионов из режима ограничений

"С помощью интерактивной карты, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, можно ознакомиться с ситуацией в каждом субъекте РФ и узнать, на каком этапе выхода из режима самоизоляции находится конкретный регион, какие ограничения уже отменили, а какие еще действуют", - говорится в сообщении на сайте.

В настоящее время ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась, многие регионы начали поэтапное снятие ограничительных мер, что не позволило допустить резкого всплеска заболеваемости. Большинство регионов сейчас находятся на первом этапе, когда возможны прогулки и занятия спортом на улице, а также работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг.

По данным сайта, Москва, Краснодарский край, Тюменская, Мурманская и Омская области, Карелия и Калмыкия находятся на втором этапе снятия ограничений. В данных субъектах открылись магазины площадью до 800 кв. м и ряд образовательных организаций. На Сахалине начался третий этап снятия ограничений, согласно которому могут начать работу кафе и рестораны, торговые центры, библиотеки и музеи. Методика оценки готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя анализ таких параметров, как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд, а также охват тестированием. Для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность индивидуальны.

В Роспотребнадзоре отметили, что масочный режим, мытье рук, дезинфекция поверхностей должны обязательно соблюдаться, несмотря на поэтапное смягчение ограничительных мер.