В Петербурге зафиксировали минимальный за месяц прирост заразившихся коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Прирост заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге за сутки показал минимальный результат за месяц - менее 300 человек. По данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки зафиксировано 274 новых случая.

В течение месяца эта цифра превышала 300 человек, а несколько дней в мае в сутки прибавлялось свыше 500 заразившихся.

Главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова ранее сообщила, что коэффициент распространения коронавируса в городе составляет 0,9 на протяжении недели. По ее словам, это хороший прогнозный знак для начала снятия ограничений.

Всего количество заразившихся в Санкт-Петербурге за период пандемии составило 20 043 человека, выздоровели 9 276 человек. Количество смертей пациентов с коронавирусом в Петербурге - 561, за последние сутки врачи подтвердили 41 смерть.