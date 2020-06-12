Дипломаты России по всему миру исполнили гимн в честь национального праздника

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники российских посольств и консульств по всему миру по случаю Дня России подготовили видеопоздравление, на котором вместе исполняют гимн страны. Ролик размещен в пятницу на странице МИД РФ на Facebook.

Как отмечается в тексте публикации, автором идеи стало посольство России в Непале. Именно его сотрудники начинают эстафету. Текст Сергея Михалкова визуализирован на кадрах и заменяет своего рода эстафетную палочку, которую принимают дипломаты, сотрудники и их дети из посольств в других странах. Так, защитники российских интересов в Анголе, на Филиппинах, в США, Бельгии, Эстонии, Румынии, Уругвае, Испании, Албании, Мали, Мозамбике, Малайзии, Пакистане, Китае, Индии, Нидерландах, Марокко, Камбодже, Франции, Сингапуре, Великобритании, Аргентине и Белоруссии поочередно демонстрируют нередко прекрасные голосовые данные.

Постоянные представительства РФ в международных организациях также приняли участие в этой акции. В Женеве многочисленные сотрудники и их дети, одетые в национальные наряды, хором пропели куплет, а нью-йоркское постпредство было полностью представлено младшим поколением.