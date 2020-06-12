Медведев в День России принял участие во флешмобе #этомояРоссия

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Председатель "Единой России", зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие во флешмобе #этомояРоссия.
В День России, который отмечается в пятницу, Медведев опубликовал в социальных сетях три фотографии, лично сделанные им в регионах РФ. "С Днем России!" - подписал фото председатель партии.
С Днём России! #ЭтомояРоссия pic.twitter.com/OXhkHEcQ3z— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) June 12, 2020
Как сообщила пресс-служба единороссов, к флешмобу, который по случаю Дня России в социальных сетях запустили активисты партии, присоединись жители разных регионов.
"Участники акции на страницах своих социальных сетей публикуют посты о том, что для них значит Россия, выкладывают фото и видео о своей малой Родине, значимых исторических событиях, личностях, произведениях литературы и искусства", - пояснили в пресс-службе.
Там напомнили, что Медведев много лет увлекается фотографией, в его архиве - сотни уникальных фотографий, в марте 2010 года его фотоработы были представлены на московской выставке фотографии под открытым небом "Мир глазами россиян".