Глава Курчатовского института заявил, что атомный проект позволил РФ сохранить суверенитет

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Начатый в военные годы проект по разработке атомного оружия позволил России сохранить свою независимость. Такое мнение высказал в пятницу в ходе онлайн-конференции "Россия и мир" в ТАСС президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

"Мы сохранились сегодня как суверенное государство только потому, что в тяжелейшие годы войны наша власть и часть научного сообщества нашли в себе силы развивать то, что называется "атомный проект". Только благодаря наличию ядерного оружия и средств его доставки в виде атомных подводных лодок и ракет мы сохранились как суверенное государство. И в этой связи, с моей точки зрения, исключительно важны внесенные президентом РФ поправки к конституции, которые должны закрепить в основном законе нашу суверенность", - сказал Ковальчук.

При этом он добавил, что ядерный потенциал становится все менее значимым, и хотя какое-то время он еще будет определяющим, но надо смотреть на перспективу и вести разработки по многим современным направлениям.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд уточнений, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. Общероссийское голосование по поправкам пройдет 1 июля.