Шквалистый ветер, дожди и грозы ожидаются в регионах Северного Кавказа в ближайшие дни

ТАСС, 12 июня. Синоптики прогнозируют грозовые дожди с усилением ветра в регионах Северного Кавказа в ближайшие четыре дня, в некоторых субъектах объявлены экстренные предупреждения. В Кабардино-Балкарии усиление ветра может достигать штормовых значений, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе республиканского главка МЧС.

"Местами по территории Кабардино-Балкарской Республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23-28 м/с (соответствует сильному шторму по шкале Бофорта), на реках [ожидается] подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах - сход селей малых объемов", - говорится в сообщении.

В Кабардино-Балкарии штормовое предупреждение будет сохраняться вплоть до 15 июня, аналогичное предупреждение объявлено в Республике Северная Осетия - Алания. В Дагестане в связи с усилением ветра в районе Каспийского моря в пятницу поднимутся волны, высота может достигать полутора - двух метров.

В Чечне в пятницу прогнозируются дожди с грозой и градом, порывы метра могут достигать 20-25 м/с, аналогичная ситуация складывается в Ингушетии. На Ставрополье, согласно предупреждению регионального ГУ МЧС, вплоть до воскресенья, 14 июня, возможны грозы с шквалистым ветром 20-23 м/с. Аналогичный прогноз в Карачаево-Черкесии, но там неблагоприятная погода сохранится до понедельника, 15 июня, включительно.

4 июня на регионы Северного Кавказа обрушился шторм, в результате один человек погиб, больше 20 пострадали, были повреждены жилые дома, медицинские и образовательные учреждения.