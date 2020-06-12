Путин вручил золотые звезды Героям Труда

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в пятницу наградил Героев Труда Российской Федерации. Мероприятие состоялось на Поклонной горе, где до этого глава государства принял участие в церемонии подъема государственного флага по случаю Дня России.

Это первая такая церемония с участием президента и приглашенных лиц с начала эпидемии коронавируса.

Золотые звезды Героев Труда из рук главы государства получили худрук Малого театра Юрий Соломин, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, а также управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

Церемония награждения Героев Труда обычно приурочена к 1 Мая, однако в этом году она, как и многие другие мероприятия, была отложена из-за пандемии коронавируса. С последней недели марта в графике президента были в основном видеоконференции, хотя в ряде случаев Путин проводил и очные встречи. На празднование 9 Мая Путин приезжал в Кремль: он тогда возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и с Ивановской площади наблюдал за воздушным парадом в честь 75-летия Победы, а затем на Соборной площади провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка.

Герой Труда Российской Федерации - высшее звание и государственная награда РФ. Это звание было установлено указом президента РФ в 2013 году для повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда. Герою Труда РФ вручаются золотая медаль в форме звезды и грамота. Согласно президентскому указу, в случае присвоения гражданину звания Героя России и Героя Труда РФ на его малой родине устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью.