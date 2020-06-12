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Путин поздравил россиян с Днем России

По словам президента, просторы страны от Калининграда до Курил, от севера до Крыма наполнены великой славой

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.

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В пятницу глава государства принял участие в церемонии подъема флага России на Поклонной горе, после чего наградил Героев Труда. Выступление на церемонии он начал с поздравления всех граждан России и соотечественников за рубежом, "всех, для кого этот день [12 июня] наполнен сокровенным смыслом".

"Для каждого из нас Родина - это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история, наполненная страницами великой славы и гордости, непревзойденного мужества предков, их веры и любви к Отечеству", - сказал Путин.

По его словам, чувство Родины во все времена помогало народу России пройти через невзгоды, выстоять и сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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