Главного раввина России, ранее заразившегося коронавирусом, выписали из больницы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар, ранее госпитализированный с коронавирусом, выписывается из больницы, рассказали ТАСС в его пресс-службе в пятницу.

"Да, это так, [Берла Лазара выписывают из больницы]", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

7 июня стало известно, что Берл Лазар заразился коронавирусом и находится под наблюдением врачей.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,5 млн человек, более 420 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 511 423 случая заражения, выздоровели 269 370 человек, умерли 6 715. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.